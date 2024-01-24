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Türk vatandaşları da askere alınacak mı? Almanya personel eksikliğinden yabancıları askere alacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 15:35
Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için Alman pasaportuna sahip olmayanların da askere alınması tartışılıyor. Peki bu durum ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını da etkiler mi? Ayrıntıları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Fatih Zingal anlattı.
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