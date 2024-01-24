24 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türk vatandaşları da askere alınacak mı? Almanya personel eksikliğinden yabancıları askere alacak
Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için Alman pasaportuna sahip olmayanların da askere alınması tartışılıyor. Peki bu durum ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını da etkiler mi? Ayrıntıları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Fatih Zingal anlattı.