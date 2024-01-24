Türk vatandaşları da askere alınacak mı? Almanya personel eksikliğinden yabancıları askere alacak

Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için Alman pasaportuna sahip olmayanların da askere alınması tartışılıyor. Peki bu durum ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını da etkiler mi? Ayrıntıları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Fatih Zingal anlattı.

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