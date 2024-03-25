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Türk tanker gemisi Akdeniz'de yeni bir göçmen faciasını önledi

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Giriş: 25.03.2024 14:11
Güncelleme:25.03.2024 14:11
Tunus-Malta arasında seyir halindeki Türk tanker gemisi, batmak üzere olan göçmen teknesine müdahale etti. Boğulmak üzere olan 120 göçmen kurtarıldı.
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