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Türk Savunma Sanayii Alman medyasının manşetlerinde: Türkiye kendine yöneldi

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 13:49
Alman medyası, Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını övdü, iki ülke arasında geçmiş dönemdeki silah anlaşmazlığını 'hata' olarak değerlendirdi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan ayrıntıları aktardı.
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