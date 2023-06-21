21 Haziran 2023, Çarşamba
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Türk komandolarının Kosova'da göreve başlaması Atina'da manşet oldu
Türk komandosunun Kosova'ya gitmesi Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını, “Türkiye şimdiden Balkanlar'da konumunu güçlendirdi. Türkiye yakında NATO misyonunun komutasını ABD'den devralacak.” yazılarını yazdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.