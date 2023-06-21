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Türk komandolarının Kosova'da göreve başlaması Atina'da manşet oldu

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 15:48
Türk komandosunun Kosova'ya gitmesi Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını, “Türkiye şimdiden Balkanlar'da konumunu güçlendirdi. Türkiye yakında NATO misyonunun komutasını ABD'den devralacak.” yazılarını yazdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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