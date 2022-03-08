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Türk gemisi Odessa’da mahsur kaldı! Gemi Kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler son durumu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.03.2022 16:24
Güncelleme:08.03.2022 16:25
Son dakika haberi... Odessa limanında mahsur kalan Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Alibeyler, "Yetkililerle görüşme halindeyiz, bir sıkıntımız yok. Güçlü bir devletimiz var bayrağımız güçlü bir bayraktır." ifadelerini kullandı.

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