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Türk düşmanları aynı kareyi kullandı! Akılalmaz suçlamalar

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Giriş: 19.10.2021 15:14
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sürekli olarak farklı ülkelerle anlaşma yaparak yanına çekmeye çalışan Yunanistan'daki üçlü zirvede Sisi, Miçotakis ve Anastasiadis bir araya geldi. Yunan Başbakan doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Yunan medyası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının arttığı dönemde gerçekleşen zirvenin zamanlamasına vurgu yapıyor.
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