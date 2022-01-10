Türk dostu Fransız piyanist Blet’in şüpheli ölümü! Yahudi lobilerin hedefindeydi

Türkiye'ye olan sevgisiyle tanınan Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'de bulunduğu bir evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ancak Blet'in yakınları ölümün şüpheli olduğunu söylüyor. Çünkü Blet Türkiye ye olan sevgisi ve Filistinliler adına verdiği konserler nedeniyle Fransa'daki yahudi lobileri tarafından tehdit ediliyordu. Ayrıca Fransız piyanist Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk ordusuna destek konserleri vermişti. Konserlerin ardından ise, terör örgütü PKK/YPG tarafından tehditler aldığına dair Şubat 2019'da suç duyurusunda bulunmuştu. Filistin'e ve Müslümanlara desteği nedeniyle başta ülkesi olmak üzere birçok yerde konserleri de iptal edilmişti. 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşayan Stephen Blet, 15 Osmanlı rapsodisi bestelemişti ve çok iyi derecede Türkçe biliyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN