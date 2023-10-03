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Turistler neye uğradıklarını şaşırdı! 25 metrelik dalgaların arasında kaldılar

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Giriş: 03.10.2023 08:52
Çin'in doğusunda gelgitin yol açtığı dalgaları izlemek isteyen turistler, yasağı delerek kıyıya fazla yaklaşınca ölümden döndü. 25 metrelik dalgaların çarptığı kalabalık kağıt gibi dağılırken, yerde sürüklenen turistlerden ikisi yaralandı.
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