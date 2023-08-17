Türbe saldırısında tutuklamalar! İran'da 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 20 şüpheli tutuklandı

İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi tutuklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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