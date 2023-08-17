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Türbe saldırısında tutuklamalar! İran'da 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 20 şüpheli tutuklandı

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 16:30
Güncelleme:17.08.2023 16:32
İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ türbesine düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Saldırıyla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi tutuklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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