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Tunus’ta darbe girişimi! Halk parlamento önüne eylemde!

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Giriş: 26.07.2021 12:40
Tunus'ta Cumhurbaşkanı, başbakanı görevden aldı, Meclis’in tüm yetkilerini dondurdu. Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis’in yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi. Gannuşi halka demokratik direniş çağrısı yaptı. Halk parlamento önüne gelerek eyleme başladı.
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