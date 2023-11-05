05 Kasım 2023, Pazar
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Tüm dünya Filistin için sokaklara döküldü! Almanya ve Amerika'da gösteriler...
Katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik insanlık dışı katliamı içinde vicdan kırıntısı olan herkesin tepkisine yol açıyor. İsrailliler Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplandı. Netanyahu'nun istifasını isteyen protestocular "Katil Bibi" diye slogan attı. İsrail polisi, protestonun yasadışı olduğunu söylerken, protestoculara müdahale etti. Öte yandan Almanya, Amerika ve dünyanın birçok noktasında halklar Filistin için sokaklara döküldü.