Tüm bayrakları yere çizdi: Türk bayrağı hariç! Alman sanatçıdan Türkiye hassasiyeti

Son dakika haberi... Berlin'de ülke bayraklarını meydanlara çizerek para kazanan bir sokak sanatçısı, Türk bayrağını yere çizmek yerine demir bir çubuğa astı. Meydan'da ülke bayraklarını çizen Marian, Türk bayrağını yere çizmiyor. "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" diyen sanatçı, bunun yerine bayrağı asmayı tercih ediyor.

Almanya Berlin'deki sokak sanatçısı Marian, ülke bayraklarını önemli meydanlara çiziyor. Romanya'dan gelen Marian, geçimini de bu yolla sağlıyor. İnsanlar ülke bayraklarının çizili bulunduğu dairelere para bırakarak sokak sanatçısına destek oluyor. Sokak sanatçısı Marian, Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli meydanlarından Alexanderplatz'daydı.

Meydan'da ülke bayraklarını çizen Marian, Türk bayrağını yere çizmiyor. "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" diyen sanatçı, bunun yerine bayrağı asmayı tercih ediyor.

YERE ÇİZMEK YERİNE ASMASI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Meydandan geçen Türklerden biri, "Öncelikle bizim bayrağımız yerde çizili değil, çizenlere sorulmuş, onlar, 'Türkler bayraklarını yerde istemiyorlar' demiş." ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞI HER ZAMAN GÖKLERDE OLMALI"

Bir diğer Türk ise, "Türk bayrağı her zaman göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımız asmışlar, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, gururlandık." dedi.