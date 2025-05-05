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Trump’tan yabancı filmlere vergi! 60 yıldır kapalı olan Alcatraz açılıyor mu?

Trump'tan yabancı filmlere vergi! 60 yıldır kapalı olan "Alcatraz" açılıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 17:46
Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD başkanı Trump, bu kez de 60 yılı aşkındır kapalı olan kötü şöhretli Alcatraz hapishanesini açmak istediğini söyledi. Diğer yandan milyarder Elon Musk ise kendi şehrini kurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz canlı yayında aktardı.
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Trump’tan yabancı filmlere vergi! 60 yıldır kapalı olan Alcatraz açılıyor mu?
60 yıldır kapalı olan Alcatraz açılıyor mu?
60 yıldır kapalı olan "Alcatraz" açılıyor mu?
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