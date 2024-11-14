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Trump'tan Türkiye karşıtı kabine mi? Kabinede İsrail ve PKK yanlısı isimler var

Trump'tan Türkiye karşıtı kabine mi? Kabinede İsrail ve PKK yanlısı isimler var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.11.2024 19:02
ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump kabinesini şekillendirmeye başladı. Trump'ın a takımındaki isimler tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü o isimler arasında Türkiye karşıtları da var. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu Anlattı. Hasasu, “Trump’ın atadığı yeni grubu nasıl yönlendireceği ya da onların mı Trump’ı yönlendireceği ise tüm ABD’nin merak ettiği konulardan biri. Bu kabinenin en önemli özelliği ise deneyimsiz ve şahin oluşları.” ifadelerini kullandı.
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