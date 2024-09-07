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Trump'tan sürpriz İran ve Rusya çıkış!

Trump'tan sürpriz İran ve Rusya çıkış! "Dolar hegemonyası biterse savaşı kaybederiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 01:50
ABD Başkan Adayı Donald Trump'tan dikkat çeken bir yaptırım açıklaması geldi. Trump İran ve Rusya’yı hedef alan yaptırımların çok uzadığını söyledi. Durumun dolara zarar vermeye başladığını vurguladı. İran ve Rusya’yı kaybediyorsunuz çıkışı yaptı. Her iki ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.
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