Trump’tan Starmer’a Rusya sorusu! ABD ile Avrupa arasında Ukrayna gerilimi

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyi tartışmaya devam ediyor. Konu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD ziyareti sırasında da gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Starmer’a “Rusya ile tek başınıza mücadele edebilir misiniz?” diye sordu. Trump, henüz bir anlaşma sağlanmadığı için barış gücü konusunu konuşmak istemediğini belirtti.

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