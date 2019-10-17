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17.10.2019

Trump'tan PKK/YPG'ye yönelik çarpıcı açıklama |Video

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, PKK/YPG terör örgütüne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, eli kanlı terör örgütü için "Birçok açıdan PKK, DEAŞ'tan daha kötü." ifadesini kullandı.

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