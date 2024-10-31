31 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
Trump’tan Orta Doğu’da barış vaadi! Çöp kamyonuyla Biden’a cevap

Trump’tan Orta Doğu’da barış vaadi! Çöp kamyonuyla Biden’a cevap

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2024 15:41
ABD'de seçimlere beş gün kaldı. Trump ilk kez Orta Doğu için barış vaadinde bulundu ve “Başkan seçilirsem Lübnan'a huzur ve istikrar getireceğim” dedi. Siyasetin gündeminde Biden'ın Trump taraftarları için çöp demesi yer alıyor. Trump ise yanıt olarak çöp arabasının direksiyon koltuğuna geçti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran, İsrail’e misilleme yapacak mı?
İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?
İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor!
İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor!
Trump çöp arabası kullandı!
Trump çöp arabası kullandı!
İspanya’da sel felaketi: 92 ölü!
İspanya’da sel felaketi: 92 ölü!
Seçin kapıya dayandığı ABD’de Biden skandalı!
Seçin kapıya dayandığı ABD'de Biden skandalı!
İspanya’da sel felaketi: 63 ölü...
İspanya'da sel felaketi: 63 ölü...
Otel saniyeler içinde çöktü!
Otel saniyeler içinde çöktü!
Alman otomobil devinden kapanma kararı
Alman otomobil devinden kapanma kararı
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu
Tramvay raydan çıktı mağazaya daldı!
Tramvay raydan çıktı mağazaya daldı!
Rusya’dan nükleer tatbikat
Rusya’dan nükleer tatbikat
Çin’in yeni uzay görevi başladı!
Çin’in yeni uzay görevi başladı!
Daha Fazla Video Göster