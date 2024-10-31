Trump’tan Orta Doğu’da barış vaadi! Çöp kamyonuyla Biden’a cevap

ABD'de seçimlere beş gün kaldı. Trump ilk kez Orta Doğu için barış vaadinde bulundu ve “Başkan seçilirsem Lübnan'a huzur ve istikrar getireceğim” dedi. Siyasetin gündeminde Biden'ın Trump taraftarları için çöp demesi yer alıyor. Trump ise yanıt olarak çöp arabasının direksiyon koltuğuna geçti.

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