Trump’tan kralımız çok yaşa paylaşımı! Beyaz Saray taç giydirdi

Göreve geldiği ilk günden bu yana yüzlerce kararnameye imza atan ABD Başkanı Trump yaptığı son düzenlemeyi "Kralımız çok yaşa" sözleriyle duyurdu. Ardından ise Beyaz Saray, Trump'ın başında taçla kral olarak betimlendiği bir dergi kapağı paylaştı. Peş peşe yapılan o paylaşımlar, "Trump kendisini ABD kralı mı ilan etti?" tartışmasını da beraberinde getirdi.

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