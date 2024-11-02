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Trump’tan itiraf gibi açıklama: Tüm Orta Doğu’yu bombaladık

Trump’tan itiraf gibi açıklama: Tüm Orta Doğu’yu bombaladık

İskender Günen
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 11:11
ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump katıldığı televizyon programında ülkesinin Orta Doğu'daki politikasına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu ve "Tüm Orta Doğu'yu bombaladık, hiçbir şey de almadık" dedi.
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Tüm Orta Doğu’yu bombaladık
"Tüm Orta Doğu’yu bombaladık"
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