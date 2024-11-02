Trump’tan itiraf gibi açıklama: Tüm Orta Doğu’yu bombaladık

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump katıldığı televizyon programında ülkesinin Orta Doğu'daki politikasına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu ve "Tüm Orta Doğu'yu bombaladık, hiçbir şey de almadık" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN