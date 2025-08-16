Trump’tan ’hayalet uçaklı’ karşılama

16 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 16.08.2025 21:58
Günün en sıcak başlığı Alaska’daki Trump-Putin zirvesi… Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere bir araya geldi. İki liderin 7 yıl aradan sonra ilk yüz yüze buluşması olarak kayda geçen görüşme öncesi, “Bitmek bilmeyen savaş sona erecek mi? Bir ateşkes kararı çıkacak mı?” soruları tüm dünyada merak konusu oldu. Her iki lider de açıklamalarında olumlu mesajlar verdi, ancak toplantıdan herhangi bir ateşkes veya barış kararı çıkmadı. Dünya, iki liderin kamera karşısına çıkacağı anı bekledi. Görüşmenin sonuçları diplomatik çevrelerde dikkatle değerlendiriliyor.
