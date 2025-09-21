21 Eylül 2025, Pazar

Trump’tan Afganistan’a Bagram üssü tehdidi

Trump'tan Afganistan'a "Bagram üssü" tehdidi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 13:58
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ı, Bagram hava üssünün kontrolünü Washington'a geri vermediği takdirde "kötü şeylerle karşı karşıya kalmakla" tehdit etti. Gazeteci Fakhur Rahman Pakistan'dan detayları aktardı.
