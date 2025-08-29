29 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları Trump'ın tutarsız gazze açıklamaları! Önce "savaşı bitireceğim", sonra "kesin değil" dedi
Trump’ın tutarsız gazze açıklamaları! Önce savaşı bitireceğim, sonra kesin değil dedi

Trump'ın tutarsız gazze açıklamaları! Önce "savaşı bitireceğim", sonra "kesin değil" dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 01:42
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda yine tutarsız açıklamalara imza attı. Önce bölgede savaşı bitireceğini söyleyen Trump, kısa süre sonra kesin bir şey olmadığını ifade etti. Açıklamalar kafa karışıklığına neden olurken, detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
