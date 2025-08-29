Trump'ın tutarsız gazze açıklamaları! Önce "savaşı bitireceğim", sonra "kesin değil" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda yine tutarsız açıklamalara imza attı. Önce bölgede savaşı bitireceğini söyleyen Trump, kısa süre sonra kesin bir şey olmadığını ifade etti. Açıklamalar kafa karışıklığına neden olurken, detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

