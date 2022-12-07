Trump’ın şirketi vergi kaçırmaktan suçlu bulundu! Trump’a yargı yolu mu gözüktü?

ABD'de 2024 seçimlerine aday olmasına kesin gözüyle bakılan eski Başkan Trump'a, New York Başsavcılığından kötü haber geldi. Trump'ın kurucusu olduğu "Trump Organization" şirketleri çok sayıda vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilikten suçlu bulundu.

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