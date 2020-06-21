Trump'ın seçim kampanyasında Kovid-19 alarmı |Video

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine yönelik mitingler bugün başladı. Ancak Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde ilk seçim mitingini düzenleyen ABD Başkan Trump, endişe verici bir gelişmeyle gündeme geldi. Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine yönelik mitingler bugün başladı.

Ancak Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde ilk seçim mitingini düzenleyen ABD Başkan Trump, endişe verici bir gelişmeyle gündeme geldi.

Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.