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Trump'ın seçim kampanyasında Kovid-19 alarmı |Video
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine yönelik mitingler bugün başladı. Ancak Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde ilk seçim mitingini düzenleyen ABD Başkan Trump, endişe verici bir gelişmeyle gündeme geldi. Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine yönelik mitingler bugün başladı.
Ancak Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde ilk seçim mitingini düzenleyen ABD Başkan Trump, endişe verici bir gelişmeyle gündeme geldi.
Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.