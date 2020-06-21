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Trump'ın seçim kampanyasında Kovid-19 alarmı |Video

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Giriş: 21.06.2020 21:13
Güncelleme:21.06.2020 21:21
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine yönelik mitingler bugün başladı. Ancak Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde ilk seçim mitingini düzenleyen ABD Başkan Trump, endişe verici bir gelişmeyle gündeme geldi. Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine yönelik mitingler bugün başladı.

Ancak Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde ilk seçim mitingini düzenleyen ABD Başkan Trump, endişe verici bir gelişmeyle gündeme geldi.

Trump'ın seçim kampanyasında görevli 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

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