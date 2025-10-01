01 Ekim 2025, Çarşamba

Trump'ın orta doğu planı ne?
Trump’ın orta doğu planı ne?

Trump'ın orta doğu planı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 09:24
İran, Trump’ın İbrahim Anlaşmaları’na yönelik çağrısına nasıl yanıt verecek? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, son durumu canlı yayında aktardı.
