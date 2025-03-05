05 Mart 2025, Çarşamba
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Trump'ın konuşması bölündü! Sık sık Joe Biden'ı hedef aldı
ABD Başkanı Donald Trump Kongre'de ilk konuşmasını yaptı. Eski Başkan Joe Biden'ın politikalarını eleştiren Trump, ülkedeki göçmen sorununa geniş bir yer ayırdı. Meksika kartellerini terörist ilan etti, DEAŞ benzetmesi yaptı. Dış politikaya ilişkin önemli mesajlar da veren Trump'ın konuşması sırasında gergin anlar da yaşandı.