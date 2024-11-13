Trump’ın kabinesi şekilleniyor! Uzman isim A Haber’de yorumladı

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump hızla kabinesini belirliyor. Milyarder iş adamı Elon Musk Verimlilik Bakanlığına atandı. İsrail Büyükelçiliğine ise “Batı Şeria'ya diye bir yer ismi yok” diyen eski Arkansas Valisi getiriliyor. Savunma Bakanlığı koltuğuna ise 44 yaşındaki Fox News sunucusu Pete Hegset aday gösterildi. Türkiye-ABD ilişkileri nasıl şekillenir? Trump'ın Suriye ve İsrail politikası nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman derğerlendirdi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman: Trump dönemi ile ilgili olarak bizim çok olumlu hatıralarımız yok. Hemen hemen bütün ülkelerle sosyal medya üzerinden kriz çıkaran sonra bunu çözen bir karakter çizdi Trump önceki döneminde. İşte bu olumsuz bakiye ile Trump yeni dönemine başlayacak.

Bundan dolayı herkes teyakkuzda ve mesafeli yaklaşım sergiliyor. Dana önce Trump ile görev yapmış isimlerin yazdığı bir rapor var herkes bunu referans alarak analizler yapıyor. Ajanda 2025 raporunda Suriye'de YPG/PKK ile ilişkiler kurmanın yanlış olduğu belirtiliyor.