Trump’ın girişimleri sonuç verdi: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı. Leavitt, Trump’ın arabuluculuğunda sürecin hız kazandığını, gerekirse üçlü zirve yapılabileceğini belirtti. Trump’ın “barışın başkanı” olduğunu vurgulayan Leavitt, ABD askerlerinin Ukrayna’da sahaya inmeyeceğini, ancak güvenlik garantileri konusunda Avrupa ile koordinasyon sağlanacağını ifade etti. Putin ve Zelenskiy’nin bir araya gelme isteğini dile getirdiğini kaydeden Leavitt, kalıcı barış için çerçevenin hazırlandığını söyledi. Kremlin’in ihtiyatlı tutumuna rağmen ABD yönetiminin ikili görüşme için çalıştığını aktaran Leavitt, Trump’ın iki tarafın taleplerini ve fedakârlıklarını net biçimde anladığını vurguladı. Trump’ın hem Putin hem de Zelenskiy ile temaslarını sürdürdüğünü hatırlatan Leavitt, Alaska’daki görüşmelerin ardından barış sürecinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. Başkan Trump’ın özgür dünyanın liderliğini Amerika’ya yeniden kazandırdığını söyleyen Leavitt, diplomasi ve açık diyalog sayesinde tünelin sonunda ışığın göründüğünü ifade etti.

