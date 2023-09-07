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Trump’ın duruşması canlı yayınlandı! Destekçileri sokaklara döküldü

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Giriş: 07.09.2023 09:54
ABD'de "seçimlere müdahale" suçlamasıyla yargılanan eski Başkan Donald Trump'ın, Georgia eyaletindeki duruşması canlı yayınlandı. Trump karşıtları ve destekçilerinin mahkeme binası önüne akın ettiği duruşmaya, Trump ve diğer sanıklar şahsen katılmadı. Sanıkların ifadesine ise 23 Ekim'de başvurulacak.
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