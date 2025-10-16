16 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Trump’dan Hamas’a tehdit: Sözünü tutmazsa savaş yeniden başlar
Trump’dan Hamas’a tehdit: Sözünü tutmazsa savaş yeniden başlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 09:13
ABD Başkanı Donald Trump kritik açıklamalarda bulundu. Hedefinde Hamas vardı."Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri Gazze sokaklarına döner." tehdidinde bulundu.
