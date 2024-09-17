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Trump’a suikast yapan kişi işte böyle yakalandı!

Trump’a suikast yapan kişi işte böyle yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 00:49
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı görüntüler paylaşıldı. Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığı görüntüleri Facebook hesabından kamuoyuyla paylaştı. Şerif yetkililerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un yetkililerin talimatlarına uyarak olaysız şekilde teslim olduğu görülüyor.
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