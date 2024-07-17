Trump’a suikast girişiminde ’derin ABD’ mi düğmeye bastı?

Eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğramasının ardından suikastçının 20 yaşında bir genç olduğu açıklandı. Dünya gündeminden düşmeyen ve ABD'de tarihe geçen bu olayın ardından akıllarda güvenlik zaafiyetine ilişkin sorular oluştu. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Gazeteci Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.