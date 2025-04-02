02 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump'a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!
Trump’a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!

Trump'a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2025 22:11
ABD'li Senatör Cory Booker, Trump yönetimini sert bir şekilde eleştirdiği 25 saatlik kürsü konuşmasıyla tarih yazdı. Bu süre boyunca ayakta kalan Booker’a, Demokrat meslektaşları da destek vererek eşlik etti. Booker’ın bu rekor niteliğindeki konuşması, yalnızca süresiyle değil, aynı zamanda içerdiği eleştirilerle de büyük yankı uyandırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!
Trump’a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!
Trump'a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!
Le Pen davasında kriz büyüyor!
Le Pen davasında kriz büyüyor!
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü
Myanmar’da depremin acı bilançosu!
Myanmar'da depremin acı bilançosu!
Kurtuluş gününde vergi yağdıracak
Kurtuluş gününde vergi yağdıracak
ABD’de kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı!
ABD’de kamyon kaldırımdaki yayalara çarptı!
Bondi’den sert mesajlar! Adalet geliyor
Bondi’den sert mesajlar! Adalet geliyor
Bombardıman altında bayram eğlencesi
Bombardıman altında bayram eğlencesi
Çin Tayvan adasını çevreledi
Çin Tayvan adasını çevreledi
Yunanistan’ın Paros ve Mikonos adalarında sel felaketi!
Yunanistan’ın Paros ve Mikonos adalarında sel felaketi!
Malezya’da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!
Malezya'da doğal gaz boru hattı patladı: 112 yaralı!
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağda patlama!
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda patlama!
Daha Fazla Video Göster