Trump’a öfkelendi 25 saat kürsüde kaldı!

ABD'li Senatör Cory Booker, Trump yönetimini sert bir şekilde eleştirdiği 25 saatlik kürsü konuşmasıyla tarih yazdı. Bu süre boyunca ayakta kalan Booker’a, Demokrat meslektaşları da destek vererek eşlik etti. Booker’ın bu rekor niteliğindeki konuşması, yalnızca süresiyle değil, aynı zamanda içerdiği eleştirilerle de büyük yankı uyandırdı.

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