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Trump'a destek akımı: Bandaj! Cumhuriyetçilerden Trump’a bandajlı destek

Trump'a destek akımı: Bandaj! Cumhuriyetçilerden Trump’a bandajlı destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 19:31
ABD’nin Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump kurtulduğu suikasttan sonra kameraların karşısına kulağı sargılı çıkmıştı. Trump'a destek veren cumhuriyetçiler de bandaj akımı başlattı.
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