Trump: “Zelenskiy, Rusya ile anlaşma yapmak zorunda kalacak”

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in savaşı sona erdirmek için Rusya ile anlaşmak zorunda kalacağını söyledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına dair yorum yapmaktan kaçınan Trump, ABD’nin Venezuela’dan uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle üç tekneyi vurduğunu açıkladı. Trump ayrıca, TikTok’un satın alınması için büyük şirketlerin devrede olduğunu duyurdu.

