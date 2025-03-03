Trump-Zelenskiy kavgasında kırılma anları

ABD Başkanı Trump'ın Vladimir Zelensky'yi misafir ettiği 139 dakika, başından itibaren gerilimli ve tansiyonlu geçti. İki inatçı liderin görüşmesinde ters gidebilecek her şey 10 dakika içinde ters gitti. Uzmanlara göre bu görüşmedeki bazı kırılma noktaları iki lider arasında patlak veren tartışmaya önayak oldu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN