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Trump-Zelenskiy kavgasında kırılma anları

Trump-Zelenskiy kavgasında kırılma anları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.03.2025 12:27
Güncelleme:03.03.2025 12:30
ABD Başkanı Trump'ın Vladimir Zelensky'yi misafir ettiği 139 dakika, başından itibaren gerilimli ve tansiyonlu geçti. İki inatçı liderin görüşmesinde ters gidebilecek her şey 10 dakika içinde ters gitti. Uzmanlara göre bu görüşmedeki bazı kırılma noktaları iki lider arasında patlak veren tartışmaya önayak oldu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de değerlendirdi.
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Trump-Zelenskiy kavgasında kırılma anları
Trump-Zelenskiy kavgasında kırılma anları
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