Trump-Zelenskiy kavgası gölgesinde zirve! Bakan Fidan Ukrayna zirvesi için Londra’da

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan sert tartışmanın yankıları sürerken, Avrupalı liderler bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı kritik zirvede Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalar ele alınacak.

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