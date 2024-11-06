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Trump zafer konuşmasına hazırlandığı anlar paylaşıldı

Trump zafer konuşmasına hazırlandığı anlar paylaşıldı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 10:44
ABD’nin 47. başkanı seçilen Donald Trump’ın zafer konuşması için hazırlandığı anların fotoğrafı paylaşıldı. İşte o görüntüler…
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