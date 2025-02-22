22 Şubat 2025, Cumartesi
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Trump Ukrayna’daki savaşı bitirebilecek mi? Zelenskiy’den açıklama var
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerini güçlendirirken, Ukrayna ile ilişkileri sınırlandırıyor. Son olarak 9 Mayıs'ta Rusya'da düzenlenecek olan zafer kutlamalarına katılmayacağını söyleyen Trump, Ukrayna ile yapılması planlanan maden anlaşmasına ve olası bir barışa dair de açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde...