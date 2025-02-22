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Trump Ukrayna’daki savaşı bitirebilecek mi? Zelenskiy’den açıklama var

Trump Ukrayna’daki savaşı bitirebilecek mi? Zelenskiy’den açıklama var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 13:49
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerini güçlendirirken, Ukrayna ile ilişkileri sınırlandırıyor. Son olarak 9 Mayıs'ta Rusya'da düzenlenecek olan zafer kutlamalarına katılmayacağını söyleyen Trump, Ukrayna ile yapılması planlanan maden anlaşmasına ve olası bir barışa dair de açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde...
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Trump Ukrayna’daki savaşı bitirebilecek mi? Zelenskiy’den açıklama var
Trump Ukrayna’daki savaşı bitirebilecek mi?
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