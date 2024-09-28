Trump sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçim kampanyası kapsamında, adını taşıyan yeni bir saat serisi tanıttı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı duyuruda, "Trump Watches" adıyla satışa sunulan saatlerin bazı modellerinin 100 bin dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çektiğini belirtti.

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