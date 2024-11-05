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Trump sandık başında!

Trump sandık başında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 20:01
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, oy vermek için sandık başında. Açıklamalarda bulunan Trump, "Özgüvenim yerinde kazanacağız. Bazı eyaletlerde çok öndeyim" dedi.
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