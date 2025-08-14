Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı kritik zirve öncesi, “Putin anlaşma yapmak istiyor” dedi. Ateşkes konusunda net konuşmayan Trump, sınırlar ve toprak konusunda pazarlık yapılacağını belirterek, “Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington’dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN