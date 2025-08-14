Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor

14 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 19:15
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı kritik zirve öncesi, “Putin anlaşma yapmak istiyor” dedi. Ateşkes konusunda net konuşmayan Trump, sınırlar ve toprak konusunda pazarlık yapılacağını belirterek, “Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington’dan aktardı.
