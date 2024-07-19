19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Trump o anı anlattı! Cumhuriyetçi partililerden gövde gösterisi

Trump o anı anlattı! Cumhuriyetçi partililerden gövde gösterisi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2024 19:45
Amerika Birleşik Devletleri’nde başkan adayı Trump, suikast girişimi sonrası ilk konuşmasını yaptı. Cumhuriyetçilerin kongresinde kürsüye çıkan Trump saldırı anını anlatırken, "başımı hareket ettirmeseydim bugün burada olamayacaktım" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump o anı anlattı!
Trump o anı anlattı!
Biden bu kez de eşini başka bir kadınla karıştırdı!
Biden bu kez de eşini başka bir kadınla karıştırdı!
Biden’ı bunaltan çekil baskısı!
Biden'ı bunaltan "çekil" baskısı!
İngiltere’de sokaklar neden karıştı?
İngiltere’de sokaklar neden karıştı?
CrowdStrike’dan ilk açıklama
CrowdStrike'dan ilk açıklama
A Haber İngiltere’de isyanın merkezinde
A Haber İngiltere'de isyanın merkezinde
Yazılım kaynaklı küresel kaos
Yazılım kaynaklı küresel kaos
Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı!
Microsoft yazılım krizi dünyada kaos yarattı!
Global yazılım krizi işleyişi durma noktasına getirdi!
Global yazılım krizi işleyişi durma noktasına getirdi!
İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü
İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü
Trump: Her taraf kanla doluydu
Trump: Her taraf kanla doluydu
Katil Netanyahu’dan skandal sözler!
Katil Netanyahu'dan skandal sözler!
Daha Fazla Video Göster