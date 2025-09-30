30 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trump, Netanyahu'ya planını kabul ettirdi!
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya kabul ettirdiği Gazze planı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Amerikan medyasından İngiliz gazetelerine kadar birçok yayın organı, Hamas’ın tavrına dikkat çekerken, planın kabul edilmemesi halinde Gazze’nin tamamen işgal edileceği yorumlarına yer verildi.