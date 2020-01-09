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09.01.2020

Trump, Miçotakis'in 'Türkiye şikayeti'ni umursamadı!

Yunan Başbakanı Miçotakis, Amerika'da Başkan Trump'la görüştü. Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Miçotakis, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı mutabakatını gündeme getirdi. Adeta Türkiye’yi Trump'a şikayet etti. O anlaşmanın ülkesini zor durumda bıraktığını söyledi. Trump da o anları dinledi dinledi dinledi ve sonra bakın ne yaptı?

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