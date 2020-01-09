Trump, Miçotakis'in 'Türkiye şikayeti'ni umursamadı!

Yunan Başbakanı Miçotakis, Amerika'da Başkan Trump'la görüştü. Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Miçotakis, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı mutabakatını gündeme getirdi. Adeta Türkiye’yi Trump'a şikayet etti. O anlaşmanın ülkesini zor durumda bıraktığını söyledi. Trump da o anları dinledi dinledi dinledi ve sonra bakın ne yaptı?