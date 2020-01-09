BİZE ULAŞIN
09.01.2020
Trump, Miçotakis'in 'Türkiye şikayeti'ni umursamadı!
Yunan Başbakanı Miçotakis, Amerika'da Başkan Trump'la görüştü. Beyaz Saray’daki görüşme sırasında Miçotakis, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı mutabakatını gündeme getirdi. Adeta Türkiye’yi Trump'a şikayet etti. O anlaşmanın ülkesini zor durumda bıraktığını söyledi. Trump da o anları dinledi dinledi dinledi ve sonra bakın ne yaptı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.