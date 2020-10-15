Trump koronayı atlattı! Dans gösterisi yaptı

County Havaalanı’nda seçmenlerine seslenen Trump, konuşmasının sonunda hiç beklenmeyen bir gösteri sundu. İşte izleyenlerin şoke olduğu o anlar...

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü tamamen atlattı.

Askeri hastanede kaldığı süreçte sağlık verileri korkutan aşamalara ulaşmayan ve birkaç gün sonra taburcu olan Trump, hemen seçime odaklandı.

İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Son olarak dün akşam Pensilvanya eyaletindeki John Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı'nda seçmenlerine seslenen Trump, konuşmasının sonunda hiç beklenmeyen bir gösteri sundu.

DANS ETTİ, SOSYAL MEDYA SALLANDI

Village People'ın "YMCA" adlı şarkısında oynayan Trump, alanı dolduran binlerce kişiden alkış aldı.

ABD Başkanı'nın bu halleri sosyal medyayı salladı.

Trump lehine ve aleyhine binlerce yorum yapıldı.