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Trump hakim karşısına çıktı! 34 suçlamayı reddetti

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Giriş: 05.04.2023 08:57
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıktı. Trump kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddetti.
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