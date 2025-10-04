04 Ekim 2025, Cumartesi

Trump: Gazze'de barışa çok yakınız!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 09:06
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze’de barış planına Hamas ve İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi. Hamas, esir değişimini kabul ettiğini ancak planın bazı maddelerinin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu. İsrail ise ateşkes planının ilk aşamasının derhal uygulamaya konulduğunu ve tüm rehinelerin hemen serbest bırakılması için hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Trump, tarafların yanıtları sonrası, "Hamas’ın barışa hazır olduğuna inanıyorum, İsrail derhal bombalamayı durdurmak zorunda" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır" dedi.
