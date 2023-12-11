Trump anketlerde Biden’ı solladı! ABD’de Beyaz Saray’ı endişelendiren anket

ABD'de hızla yaklaşan 2024 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir anket yapıldı. Wall Street Journal gazetesinin gerçekleştirdiği anket, yargılanmasına devam edilen eski başkan Donald Trump'ın, selefi Joe Biden'ın önüne geçtiğini koydu. Yine ABD'de yapılan bir başka anket ise, her 10 ABD vatandaşından 6'sının, Biden yönetimin Gazze meselesini ele alışından memnun olmadığını gösterdi.

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